خارجية كندا جددت دعوة مواطنيها لمغادرة لبنان: الوضع الأمني متوتر بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ به

جددت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي دعوتها لمواطني كندا إلى مغادرة لبنان، قائلة إن "الوضع الأمني ​​في البلاد أصبح مضطربا بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ به بسبب الصراع بين إسرائيل وحزب الله".

ولفتت جولي، في بيان، الى أن "رسالتي للكنديين كانت واضحة منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط: هذا ليس الوقت المناسب للسفر إلى لبنان. وبالنسبة للكنديين الموجودين حاليا في لبنان، فقد حان الوقت للمغادرة، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة".