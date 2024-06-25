وزير الدفاع الأميركي: نسعى للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يمنع نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله

اعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الولايات المتحدة تسعى بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى منازلهم على جانبي الحدود، محذرا من أن اندلاع حرب بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل سيكون أمرا مدمرا. وشدد على إن أميركا تسعى للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يمنع نشوب مثل هذه الحرب.

واوضح أوستن خلال لقائه نظيره الاسرائيلي يوآف غالانت، "حرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية، نولي أهمية للحل الدبلوماسي لوقف التصعيد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن "دعمنا لأمن إسرائيل ثابت ولا يتزحزح".