المفوض العام للأونروا: 10 أطفال يفقدون ساقا أو ساقين في غزة يوميا

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن عشرة أطفال يفقدون ساقا أو ساقين كل يوم في قطاع غزة.

ولفت لازاريني، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، الى أنه "بصورة أساسية، لدينا كل يوم 10 أطفال يفقدون ساقا أو ساقين بالمعدل".

وأوضح أن "هذه الأرقام لا تشمل الأطفال الذين خسروا أطرافا علوية، ونحن نستند على أرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)".

ولفت لازاريني، الى أن "عشرة أطفال في اليوم يعني حوالي 2000 طفل، بعد أكثر من 260 يومًا من هذه الحرب الوحشية"، متابعاً "نعلم أيضًا كيف تتم عمليات البتر في ظروف مروعة جدًا، وأحيانًا من دون أي نوع من التخدير، وهذا ينطبق أيضًا على الأطفال".

وتحدّث لازاريني عن تقرير نشرته منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية يقدر أن "ما يصل إلى 21 ألف طفل في عداد المفقودين" منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إما لأنهم طُمروا تحت الأنقاض أو أُسروا أو دفنوا في قبور مجهولة أو فَقدوا الاتصال بأسرهم وأقاربهم.

وأكدت "سايف ذي تشيلدرن" على "الرغم من صعوبة جمع الأرقام والتحقق منها، أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة غير مصحوبين بذويهم، و4 آلاف طفل باتوا في عداد المفقودين بعدما طمروا تحت الأنقاض".

وحذر من أنّ "تمويل الأونروا سينفَد بعد نهاية آب"، مؤكدا أن "الوكالة تحتاج إلى 140 مليون دولار حتى نهاية العام"، مضيفاً "نحن قلقون للغاية بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة".