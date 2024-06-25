واشنطن تفرض عقوبات على شبكة "تنقل المليارات" للجيش الإيراني

ياسر رشاد - القاهرة -

فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على نحو 50 كيانا وشخصا اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون شبكة ظل مصرفية تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري اللذان يخضعان لعقوبات أمريكية.

وأضافت الوزارة أن الشبكة ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري في إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراءات عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020.

ووفقا لقناة "الحرة" فإن وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري يحصلان على الأموال بصورة رئيسية عبر بيع النفط والبتروكيماويات.

ووفقا لوزارة الخزانة فإن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية وقوات الحرس الثوري عبر شبكات من مكاتب صرافة إيرانية، وشركات أجنبية أخرى تعمل واجهة، ساعدت في تمويل وتسليح وكلاء إيران ومنها جماعة الحوثيين في اليمن.

الرئيس الأوكراني يشيد ببدء مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، ببدء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.

ووصف زيلنيكسي، هذه الخطوة بأنها "حلم بلاده الذي أصبح حقيقة"، مشيرا إلى أن أوكرانيا عملت على الإيفاء بالشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي وسنت قوانين جديدة من أجل تحسين موقفها؛ جاء ذلك في منشور عبر موقع "إكس" أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال بدء مفاوضات الانضمام اليوم بأنها خطوة مهمة نحو نصر مشترك.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق في وقت سابق اليوم مفاوضات رسمية في لوكسمبورج مع أوكرانيا ومولدوفا تهدف إلى السماح لهذين البلدين بأن يصبحا عضوين كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي. ويشكل انطلاق المفاوضات خطوة في عملية انضمام طويلة وشاقة.

الخارجية الروسية: مخاطر وقوع صدام مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة في الوقت الراهن

نبه نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم /الثلاثاء/، إلى أن مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر بين القِوَى النووية؛ مرتفعة في الوقت الراهن.

وقال ريابكوف - في تصريحات على هامش المنتدى الدُّوَليّ العاشر للخبراء العلميين "قراءات بريماكوف"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إن سياسة "الردع النووي" موضوعة في روسيا على أساس ضمان أمنها لعقود قادمة، مشيرًا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد - مرارًا وتكرارًا - أنه تم إنشاء مثل هذه الأسس في السنوات الأخيرة، وبالمقام الأول في مجال الردع النووي، لضمان الأمن الروسي لعقود قادمة.

وكان بوتين قد أكد - في وقت سابق اليوم - أن مقترحات السلام التي طرحتها روسيا تنص بالفعل على إنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك خلال كلمته بالمنتدى.

وأعرب عن أمله في أن يتناول المشاركون بالمنتدى دراستها بشكل مدروس وعقلاني، وأن يتمكنوا من رؤية أنها توفر إمكانية وقف الصراع والانتقال إلى تسويته السياسية والدبلوماسية.

ويعقد المنتدى الدُّوَليّ العاشر للخبراء العلميين "قراءات بريماكوف" حول موضوع "روسيا في السياق العالمي"، في العاصمة موسكو يومي 25 و26 يونيو الجاري.

روسيا تطالب إسرائيل بالتخلي عن العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة

طالبت روسيا، الاحتلال الإسرائيلي بالتخلي عن العملية في رفح جنوبي قطاع غزة، داعية "أطراف النزاع" إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإطلاق سراح "المحتجزين".

جاء ذلك على لسان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع بالشرق الأوسط والحرب في قطاع غزة، حيث أشار المندوب إلى أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، ويتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ تبين أنه "غير جدي". وفق وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - منتصف يونيو الجاري - قرارا أمريكيا يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي حددها الرئيس جو بايدن في وقت سابق.