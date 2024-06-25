واشنطن وكييف تبحثان أوضاع الحرب في أوكرانيا وقمة الناتو المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأوضاع على جبهة القتال في أوكرانيا واستمرار القصف المكثف الروسي على منطقة خاركيف .

وذكر المكتب الرئاسي الأوكراني - في بيان اليوم الثلاثاء وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن يرماك وسوليفان أجريا اتصالا هاتفيا تحدث خلاله يرماك عن آخر الأوضاع في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى تكثيف الهجمات الروسية على أوكرانيا وزيادة قصف البنية التحتية للطاقة.

كما أشار بشكل خاص إلى القصف الهائل على خاركيف وبوكروفسك والذي أدى إلى سقوط ضحايا.

وناقش الجانبان نتائج القمة العالمية في سويسرا بشأن أوكرانيا ومواصلة تنفيذ نقاط صيغة السلام، وكذلك اجتماع القادة في إطار قمة "مجموعة السبع" .

ولفت الجانبان إلى أهمية الاتفاقية الأمنية الثنائية الموقعة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، كما تم إيلاء اهتمام خاص خلال المباحثات الهاتفية للتحضيرات لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 11 يوليو المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن .

الخارجية الأمريكية : نوفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن واشنطن توفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وقال ميلر - في تصريح له نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء-:"نحن نأسف لأي خسارة في أرواح المدنيين خلال هذه الحرب، وأن الولايات المتحدة تقدم الأسلحة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تعد بالطبع جزءا من أوكرانيا".

وأضاف:"أنه يمكن لروسيا أن توقف هذه الحرب، إذا أوقفت شن هجماتها على المدنيين والأراضي الأوكرانية".

مساعد بوتين: زيارة رئيس وزراء الهند لروسيا قيد الإعداد حاليا

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الترتيبات جارية حاليًا لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا.

وأكد أوشاكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أن الزيارة في مرحلة التحضير النشط، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقًا.