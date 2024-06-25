السودان يدين الهجوم الارهابي على الأراضي الروسية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن إدانة واستنكار حكومة جمهورية السودان، للهجوم الإرهابي الذي وقع في الأراضي الروسية، ونتج عنه عدد من القتلى والمصابين.

وأعربت الخارجية السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء عن تضامن السودان (حكومة وشعبا) مع الحكومة والشعب الروسي، وأسر الضحايا، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت الخارجية، رفض حكومة السودان لكل أشكال الإرهاب مهما كانت الذرائع والمبررات، كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم ومبدئي ضد الإرهاب وخطوات فعالة لمحاربته دون هوادة أو معايير مزدوجة.

الخارجية الأمريكية : نوفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن واشنطن توفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وقال ميلر - في تصريح له نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء-:"نحن نأسف لأي خسارة في أرواح المدنيين خلال هذه الحرب، وأن الولايات المتحدة تقدم الأسلحة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تعد بالطبع جزءا من أوكرانيا".

وأضاف:"أنه يمكن لروسيا أن توقف هذه الحرب، إذا أوقفت شن هجماتها على المدنيين والأراضي الأوكرانية".

مساعد بوتين: زيارة رئيس وزراء الهند لروسيا قيد الإعداد حاليا

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الترتيبات جارية حاليًا لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا.

وأكد أوشاكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أن الزيارة في مرحلة التحضير النشط، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقًا.

سبق لصحيفة "تريبيون" الهندية أن ذكرت أن زيارة مودي ستكون في 8 يوليو، وستكون ليوم واحد فقط، بهدف تعزيز العلاقات بين الهند وروسيا.

ووصفت الصحيفة هذه الزيارة بأنها ذات أهمية كبيرة، خاصة بعد إعادة انتخاب مودي لولاية ثالثة وإعادة انتخاب بوتين كرئيس لروسيا في مارس الماضي.

وفي وقت سابق، أشار مصدر من البرلمان الهندي إلى أن الزيارة قد تمتد لمدة يومين، مؤكدًا على الاتصالات الدورية بين بوتين ومودي منذ أول لقاء لهما في قمة بريكس السادسة في البرازيل عام 2014، حيث تبادلا الزيارات وأجروا محادثات في الاجتماعات الدولية وعبر الهاتف.