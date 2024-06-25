الرئيس الأوكراني يشيد ببدء مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي: حلم أصبح حقيقة

ياسر رشاد - القاهرة -

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء ببدء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.

ووصف زيلنيكسي، هذه الخطوة بأنها "حلم بلاده الذي أصبح حقيقة"، مشيرا إلى أن أوكرانيا عملت على الإيفاء بالشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي وسنت قوانين جديدة من أجل تحسين موقفها؛ جاء ذلك في منشور عبر موقع "إكس" أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال بدء مفاوضات الانضمام اليوم بأنها خطوة مهمة نحو نصر مشترك.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق في وقت سابق اليوم مفاوضات رسمية في لوكسمبورج مع أوكرانيا ومولدوفا تهدف إلى السماح لهذين البلدين بأن يصبحا عضوين كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي. ويشكل انطلاق المفاوضات خطوة في عملية انضمام طويلة وشاقة.

الخارجية الأمريكية : نوفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن واشنطن توفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وقال ميلر - في تصريح له نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء-:"نحن نأسف لأي خسارة في أرواح المدنيين خلال هذه الحرب، وأن الولايات المتحدة تقدم الأسلحة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تعد بالطبع جزءا من أوكرانيا".

وأضاف:"أنه يمكن لروسيا أن توقف هذه الحرب، إذا أوقفت شن هجماتها على المدنيين والأراضي الأوكرانية".

مساعد بوتين: زيارة رئيس وزراء الهند لروسيا قيد الإعداد حاليا

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الترتيبات جارية حاليًا لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا.

وأكد أوشاكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أن الزيارة في مرحلة التحضير النشط، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقًا.

سبق لصحيفة "تريبيون" الهندية أن ذكرت أن زيارة مودي ستكون في 8 يوليو، وستكون ليوم واحد فقط، بهدف تعزيز العلاقات بين الهند وروسيا.

ووصفت الصحيفة هذه الزيارة بأنها ذات أهمية كبيرة، خاصة بعد إعادة انتخاب مودي لولاية ثالثة وإعادة انتخاب بوتين كرئيس لروسيا في مارس الماضي.