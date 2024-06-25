شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: تصريحات رئيس الوزراء عن أزمة الكهرباء مبشرة ومطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، عن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن أزمة انقطاع الكهرباء قائلا:"تصريحاته كانت استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس السيسى التى وجه بإلزام الحكومة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الخاصة بانتهاء تخفيف الأحمال وأزمة الكهرباء وإيجاد حلول جذرية".

وأضاف هشام عناني خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن توجيهات الرئيس السيسى ألزمت الحكومة بعقد اجتماع عاجل واتخاذ تدابير، وهذه التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء مبشرة ومطمئنة، وهناك استشعار من الحكومة بأن الحكومة تعى وتفهم أبعاد الأزمة والمشكلة وتبحث كافة التدابير والحلول الممكنة لحل هذه الأزمة.

تابع هشام عنانى، استجابة مجلس الوزراء كانت منتظرة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى، والمواطن المصرى دائما حمول، والحديث بين الحكومة والشعب أمر مهم وشعرنا بكثير من الراحة والقضاء على الشائعات والظنون التى طالت هذا الأمر، والمطلوب هو تنفيذ ما وعدت به الحكومة.



