شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: على الحكومة الجديدة وضع أزمة الكهرباء على رأس أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور وزراء الكهرباء والبترول واصفًا الخطوة بالمهمة وإن كانت متأخرة بعض الشيء، مؤكدًا على ضرورة التواصل بشفافية وفاعلية مع المواطن.

وأضاف عبد العزيز بأن المواطن المصري تحمل كثيرًا في سبيل بناء بلده، وأن ما تم خلال الفترة الأخيرة من زيادة في عدد ساعات تخفيف الأحمال والانقطاع المفاجئ دون جدولة واضحة هو أمر ينبغي عدم تكراره لتداعياته السلبية على حياة المواطنين وعلى الأنشطة والأعمال الاقتصادية والتجاربة المختلفة.

وأشار عبد العزيز إلى أنه لابد من الاستجابة السريعة والفورية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يكررها دائما والمتعلقة بتسهيل حياة المواطنين ومن أهمها إيجاد حلول جذرية للأزمة الحالية حتى لو كانت متدرجة وأن يتم الإعلان عنها بجداول زمنية ومستهدفات واضحة.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه لابد على الحكومة الجديدة أن تضع أزمة الكهرباء وتوفير بدائل لامدادات الطاقة المختلفة على رأس أولوياتها وأن يتم تفعيل ما عرضه السيد رئيس الوزراء اليوم من خطة ترشيد للطاقة بشكل عادل وشامل بجانب ضرورة الرقابة الصارمة سواء من الجهات المعنية أو على مستوى المجالس التشريعية لضمان تحقيق المستهدفات من القرارات والتوجهات التي تقوم بها الحكومة.