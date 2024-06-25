"حزب الله": استهدفنا موقعي زبدين وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25-‌‏6-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة".

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‌‏25-6-2024 موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

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