أفادت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في حديث لـ"mtv"، بأن "بري سُئِل في دردشة مع "روسيا اليوم" عن أنه قيل إن هوكشتابن طلب تراجع حزب الله 8 كلم فأجابهم "إيه ويتراجعوا الإسرائيلية 8 كلم كمان".
وذكرت معلومات الـ"mtv"، أن "برّي كان مستمعاً خلال اللقاء مع هوكشتاين ولم يدخل في تفاصيل وإجابات على طروحات الأخير واكتفى بتدوين الملاحظات على ورقة"، مضيفةً "برّي أوصل رسالة الحزب لهوكشتاين الذي عاد إلى إسرائيل ليقول للمسؤولين هناك إن الموقف لم يتبدّل وإن وقف حرب غزة أساس للتفاوض".
كانت هذه تفاصيل خبر "mtv": برّي أوصل رسالة حزب الله لهوكشتاين الذي عاد إلى إسرائيل ليقول للمسؤولين أن الموقف لم يتبدّل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.