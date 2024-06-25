وزارة الشؤون اطلقت مع جمعية "خادمي الغد" والمعهد الاوروبي للتنمية سلسلة دورات تدريبية

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جمعية "خادمي الغد" والمعهد الاوروبي للتنمية سلسلة دورات تدريبية أبرزها: - دورة كهرباء في مركز الخدمات الانمائية في برج البراجنة. - دورة كمبيوتر في مركز الخدمات الانمائية في جزين. - دورة رعاية الاطفال في مركز الخدمات الانمائية في جونية. واوضحت في بيان، ان "هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار تمكين الشباب والشابات في جميع المناطق اللبنانية ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل".

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