أبو كسم من المجلس الإسلامي الشيعي: "بكركي قلبها كبير وما بتقاطع حدا"

أكد رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، في حديث لـ"الجديد" من المجلس الإسلامي الشيعي وذلك اثناء تلبيته لمناسبة "عيد الغدير"، أن "بكركي قلبها كبير وما بتقاطع حدا".

وشدد أبو كسم، على أن "بكركي تتفهم الجميع والبطريرك الراعي اصرّ على حضوري في هذه المناسبة لنقول اننا اكبر من كل ما يقال ويسبب توتر عبر مواقع التواصل الإجتماعي"، لافتاً الى أنه "لا يوجد أي سوء نية لدى المراجع الروحية".

واعتبر أن "ما حصل هو درس بطولي للمصارحة والمسامحة لنكون على مستوى محبة لبنان وشعبه"، مضيفاً "ما حصل اليوم غيمة وبتمرق بين بكركي والمجلس الشيعي".