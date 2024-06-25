أفادت معلومات "الجديد"، بأن "الوزيرة الالمانية أنالينا بيربوك القادمة من تل ابيب ابلغت ميقاتي ألا اجواء حرب على لبنان في اسرائيل".
وذكرت المعلومات، بأنه "لُمس من توجه بارولين جنوحُه نحو المرشحِ الثالث دون ذكر أي اسم أو طلب الانسحاب من أحد وشدد على التوافق وضرورة جلوس الاطراف مع بعضها دون شروط مسبقة".
وكشفت أن "لقاء حصل بين بارولين وفرنجية الاثنين بعيداً من الاعلام في السفارة البابوية استمر لساعة ونصف وبحثٌ في الوضع المسيحي ورئاسة الجمهورية".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": لقاء حصل بين بارولين وفرنجية الاثنين بعيداً من الاعلام في السفارة البابوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.