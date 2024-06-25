جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تستأنف إرسال بالونات القمامة

اعلن جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية استأنفت إرسال المزيد من البالونات التي تحمل على ما يبدو نفايات إلى كوريا الجنوبية.

وتصاعدت الخلافات بين الكوريتين في الآونة الأخيرة بسبب إطلاق المئات من هذه البالونات. وسبق أن اعلنت حكومة كوريا الشمالية إن البالونات رد على حملة دعائية من منشقين من كوريا الشمالية وناشطين في كوريا الجنوبية يرسلون عبر الحدود بالونات تحتوي على منشورات مناهضة لحكومة بيونجيانج وأغذية وأدوية وأموال ووحدات تخزين "يو.إس.بي" محملة بمقاطع مصورة من موسيقى الكيه بوب والأعمال الدرامية.