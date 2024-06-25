رئيس الوزراء يوضح سبب أزمة قطع الكهرباء أمس: أحد حقول الغاز خرج عن الخدمة

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سبب زيادة مدة تخفيف الأحمال أمس الاثنين، والأزمة التي اشتكى منها المواطنون.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، وآخرها الموجة شديدة الحرارة الممتدة بعد إجازة العيد.

وذكر أن «حجم استهلاك الطاقة خلال تلك الفترة الماضية غير مسبوق»، معقبًا: «إمبارح اقتربنا 36 جيجا استهلاك كهرباء قبل أزمة منتصف اليوم».

ولفت إلى أن الدولة في إطار خطتها لتكون مركزًا إقليميًا للكهرباء، لديها شبكة إقليمية تربطها بدول الجوار.

وأكمل: «الخطة تفيد أن الدول في الأوقات التي لديها فائض في الإنتاج تصدره من خلال الشبكة الإقليمية للآخرين، وإحنا في مصر بناخد الغاز من دول الجوار ثم يتم التسييل في محطات الإسالة الرئيسية وتصديره لباقي دول العالم».

وأشار إلى أن مصر مع زيادة الطلب توقفت عن تصدير الغاز في الصيف، وبدأت تستورد من دول الجوار حجمًا لا بأس به لتغطية احتياجات الشبكة المصرية.

وأفاد بأن «أحد الحقول في دول الجوار التي تضخ بصورة كبيرة داخل الشبكة الإقليمية خرج من الخدمة وحدث به عطل فني أدى إلى توقفه لـ12 ساعة».