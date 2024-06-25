أوكرانيا تبدأ مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت أوكرانيا مفاوضاتها اليوم الثلاثاء مع الاتحاد الأوروبي من أجل الانضمام إلى التكتل الأوروبي. وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب في افتتاح المحادثات، متحدثة نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المفاوضات ستكون " متأنية وشاقة ". وأضافت: "بالتصميم والالتزام، نحن على ثقة في قدرتكم على الوصول بها إلى نتيجة ناجحة". واجتمع ممثلون من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في لوكسمبورج لافتتاح المحادثات رسميا على هامش اجتماع لوزراء شؤون الاتحاد الأوروبي. ولن تبدأ العملية قبل بضعة أشهر، ومن المقرر أن تستمر لسنوات ولكن افتتاح المحادثات يمثل إشارة مهمة لإظهار دعم الاتحاد الأوروبي.