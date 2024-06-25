العواصف تهدد ولايات أمريكية

وجاءت الفيضانات في تلك الولايات أيضًا خلال موجة حر واسعة النطاق وعنيدة. وتعرضت بعض المجتمعات المتضررة من الفيضانات لتحذير من الحرارة المفرطة مع اقتراب درجات الحرارة من 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية). ومن المتوقع أن يكون الطقس حارًا ورطبًا مرة أخرى حول منطقة أوماها.
تساقط الأمطار
ويعيش أكثر من 3 ملايين شخص في المناطق التي ضربتها الفيضانات، من أوماها، نبراسكا، إلى سانت بول، مينيسوتا. كما تسببت العواصف في هطول كميات هائلة من الأمطار من الخميس إلى السبت، حيث تساقطت ما يصل إلى 18 بوصة (46 سم) جنوب سيوكس فولز، داكوتا الجنوبية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.
وقال كيفن لو، خبير الهيدرولوجيا في هيئة الأرصاد الجوية، إن نهر ميسوري سيصل إلى أوماها يوم الخميس.
انهيار الجسر
وقال المسؤولون إن الجسر كان يربط مدينة نورث سيوكس بولاية ساوث داكوتا بمدينة سيوكس سيتي بولاية أيوا، وسقط في نهر بيج سيوكس وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية مساحة كبيرة من الجسر الفولاذي تحت الماء جزئيا مع اندفاع مياه الفيضانات فوقه.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الانهيار. وقال المتحدث باسم الجسر، كيندال سلون، إن الشركة المالكة للجسر، شركة BNSF للسكك الحديدية، توقفت عن تشغيله كإجراء احترازي أثناء الفيضانات.
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