الكوريتان بين حرب النفايات وأغاني الكيبوب

تشتعل الجولة الأخيرة من الحملات على غرار الحرب الباردة بين الكوريتين المتنافستين بعد أن وقعت كوريا الشمالية مؤخرًا اتفاقًا دفاعيًا كبيرًا مع روسيا يقول الخبراء إنه قد يشجع الشمال على توجيه المزيد من الاستفزازات إلى جارتها الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن البالونات كانت تتحرك جنوب شرقي البلاد بعد عبور الحدود. وطلبت من الجمهور الكوري الجنوبي عدم لمس أي بالونات كورية شمالية تسقط على الأرض وإبلاغ الشرطة أو السلطات العسكرية عنها.

وهذا هو الإطلاق السادس لكوريا الشمالية للبالونات منذ أواخر مايو.

غير عقلاني

وفي خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى الحرب الكورية، وصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أنشطة البالونات التي تقوم بها كوريا الشمالية بأنها «استفزاز حقير وغير عقلاني». وأضاف أن كوريا الجنوبية ستحافظ على استعدادها العسكري الصارم لصد أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية.

واستقل يون حاملة طائرات أمريكية زائرة رست في ميناء بجنوب شرقي البلاد، وأخبر القوات الأمريكية والكورية الجنوبية هناك أن التحالف بين البلدين هو الأعظم في العالم ويمكنه هزيمة أي عدو. وأصبح يون أول رئيس كوري جنوبي في منصبه يصعد على متن حاملة طائرات أمريكية منذ عام 1994.

قمامة وبث

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 350 بالونًا في حملتها، وهبط حوالي 100 منها في نهاية المطاف في الأراضي الكورية الجنوبية، معظمها في سول والمناطق المجاورة. وتبعد سول حوالي 40-50 كيلومترًا (25-30 ميلًا) عن الحدود. ورداً على ذلك، أعادت كوريا الجنوبية نشر مكبرات الصوت العملاقة في 9 يونيو على طول الحدود للمرة الأولى منذ ست سنوات، واستأنفت لفترة وجيزة البث الدعائي المناهض لكوريا الشمالية.

وصرح المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لي سونج جون للصحفيين بأن الجيش الكوري الجنوبي مستعد لتشغيل مكبرات الصوت الحدودية مرة أخرى. وجاء في بيان مكتوب لهيئة الأركان المشتركة أن المسؤولين سيدرسون الظروف التشغيلية الإستراتيجية غير المحددة وأن استئناف البث سيعتمد على كيفية تصرف كوريا الشمالية.

القمامة التي حملتها البالونات الكورية الشمالية كانت:

معظمها أوراق ولم يتم العثور على أي مواد خطرة أسقطت السماد وأعقاب السجائر وبطاريات النفايات وقصاصات القماش

البث عبر مكبرات الصوت:

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