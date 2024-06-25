الاتحاد الأوروبي يطلق محادثات العضوية مع أوكرانيا

بدأت مفاوضات انضمام أوكرانيا في مؤتمر حكومي دولي في لوكسمبورج. حيث أطلق الاتحاد الأوروبي محادثات العضوية مع أوكرانيا، بعد عقد من سيطرة القوات الروسية على شبه جزيرة القرم لردع البلاد عن الاقتراب من الغرب.

ومن المقرر أن تبدأ مولدوفا أيضًا محادثات العضوية في وقت لاحق وفي حين أن هذه الأحداث تشكل معلما رئيسيا على مساراتهم الأوروبية، فإن المحادثات قد تستغرق سنوات حتى تنتهي.

يوم تاريخي

وفي كلمته الافتتاحية التي قدمت عبر رابط الفيديو، وصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال هذا اليوم بأنه «يوم تاريخي» يمثل «فصلاً جديداً» في علاقات بلاده مع الكتلة، بخاصة مع احتدام الحرب مع روسيا.

«نحن ندرك تمامًا أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل على طريق الانضمام. نحن مستعدون لذلك. وقال شميهال: «لقد أثبتنا أننا قادرون على التحرك بسرعة وتحقيق المستحيل».

ووصفت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، التي تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، هذه اللحظة بأنها «لحظة تاريخية بالنسبة لنا جميعا، وتمثل علامة فارقة في علاقتنا».

الحرب العدوانية

وقال لحبيب إن الاتحاد الأوروبي يدين «الحرب العدوانية غير المبررة وغير المبررة التي تشنها روسيا على أوكرانيا ويحيي صمود الشعب الأوكراني»، وأضاف أن الاتحاد سيواصل دعم أوكرانيا في الحرب «طالما استغرق الأمر وبكثافة حسب الحاجة».

وترأست نائبة رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولغا ستيفانيشينا الوفد الأوكراني في لوكسمبورغ. «إنها لحظة تاريخية حقا بالنسبة لبلدي. وقالت للصحفيين عند وصولها لحضور الحفل: «إن الأمة كلها تقف وراء هذا القرار».

وقالت ستيفانيشينا إن الأمل الذي يجسده افتتاح المحادثات سيمنح مواطني أوكرانيا «القوة الأخلاقية لمواصلة الصمود في وجه» الغزو الروسي.

وبدأ المؤتمر الحكومي الدولي رسميًا عملية مواءمة قوانين البلاد ومعاييرها مع قوانين ومعايير الكتلة المكونة من 27 دولة، التي تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن الفساد في أوكرانيا. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تبدأ المفاوضات الفعلية قبل بضعة أشهر.

الاتحاد الأوروبي:

تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأسابيع التي تلت الغزو الروسي في فبراير 2022

بحلول يونيو2022، سارع زعماء الاتحاد الأوروبي إلى جعل الأمر رسميًا.

تحركت بشكل أبطأ منذ ذلك الحين بالنسبة لكييف، وربما تكون العضوية، إذا تمت، على بعد سنوات.

بدء عملية المحادثات يرسل إشارة قوية أخرى للتضامن مع أوكرانيا تتجاوز الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي

يتعين على الدول المرشحة أن تجعل قوانينها ومعاييرها متوافقة مع قوانين ومعايير الاتحاد الأوروبي في 35 مجالا سياسيا

يجب الحصول على موافقة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء الـ27