"ولعت في نفسها".. لحظات الرعب داخل شقة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سيدة لم تتجاوز الـ22 من عمرها سئمت الحياة فقررت الرحيل بشكل مأساوي، وأضرمت النار في جسدها حتى تفحمت.

مأمور مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول سيدة جثة هامدة إثر حروق طالت جسدها.

تحريات المباحث توصلت إلى أن العشرينية سكبت على جسدها مادة الكيروسين وأشعلت النار في نفسها بسبب مرورها بأزمة نفسية.

تم إيداع الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.