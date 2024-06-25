انطلاق أعمال جولة الحوار الاستراتيجي المصري اليمني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر واليمن بانعقاد اجتماع كبار المسئولين من البلدين، حيث ترأس الجانب المصري السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وبحضور السفير إيهاب أبو سريع، مساعد وزير الخارجية المرشح سفيراً لمصر لدى الجمهورية اليمنية، بينما ترأسه عن الجانب اليمني السفير خالد محفوظ بحاح سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، تمهيداً لعرضها على وزيري خارجية الدولتين، حيث شدد السيد السفير محمد البدري على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، منوهاً لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.

من جانبه، ثمّن رئيس الوفد اليمني الدور المصري الداعم للمؤسسات الوطنية اليمنية، معرباً عن تطلع بلاده إلى دفع التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بما فيها تفعيل كافة أطر التعاون الثنائي بينهما، وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والحفاظ على دورية انعقاد آلية الحوار الاستراتيجي بينهما.

وقد تطرق الاجتماع كذلك إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وكذا سرعة إنهاء العمليات العسكرية في رفح، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدين على موقف البلدين الرافض تماماً لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، فضلاً عن ضرورة دفع جهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وتناول الاجتماع كذلك تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا، حيث أكد الجانبان على تطابق مواقف البلدين في هذا الشأن، مشددين على ضرورة التوصل إلى حلول فورية ومستدامة للأزمة في البلدين الشقيقين، بما يحقق الاستقرار فيهما ويلبي طموحات شعبيهما.