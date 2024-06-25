الخارجية الأمريكية: نركز على التنسيق مع مصر وقطر وإسرائيل لوقف إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال متحدث باسم الخارجية الأمريكي سامويل وربيرج، إن بلاده تركز على التنسيق مع مصر وقطر وإسرائيل وكل الدول الأخرى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مواصلا: "نرى أن الكرة في ملعب حماس".

وأضاف وربيرج، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء: نشجع كل الأطراف التي لديها تواصل مع حماس في المنطقة لحثها على القبول باتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن موقف الولايات المتحدة ثابت ونرى أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة وسنبذل كل ما في وسعنا، ونقدر جهود الأمم المتحدة.

وأوضح أن الدولة الفلسطينية ستتحقق عبر المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ورغم هذه الحرب المستمرة، فإننا نرى أنه ليس من المبكر بداية الحوار والنقاش مع حلفائنا في المنطقة حول اليوم التالي للحرب وتسليم الأرض للسلطة الفلسطينية.



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