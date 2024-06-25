شكرا لقرائتكم خبر عن حبس شخص 6 أشهر لاتهامه بعدم تسليم شقيقاته إيجار العقارات المورثة.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " قولوا للى أكل الحرام يخاف"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة جنح مستانف جنوب القاهرة، يهم ملايين المتضررين من الحرمان من الميراث، بحبس شخص 6 أشهر، وذلك لإتهامه بعدم تسليم حصة ميراثية وحجب مستندات ميراثية لأشقاءه الإناث، وذلك بعد أن أثبت تقرير مصلحة الخبراء الوقائع، وتضمنت والاتهامات أيضا عدم تسليم ايجار العقارات المورثة، وبالفعل تم تنفيذ الحكم على المتهم، وذلك في القضية رقم 14587 لسنة 2023 جنح المقطم، والمقيدة برقم 10722 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب القاهرة.

وتضيف "المحكمة": حيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق ثبوت التهمة في حق المتهم ثبوتا كافيا، وذلك اخذا مما جاء بصحيفة الإدعاء المباشر من المدعيين بالحق المدنى وهو ما تأييد بما ثبت بتقرير مصلحة الخبراء بإدارة خبراء جنوب القاهرة بوزارة العدل بشأن العقاريين محل الأوراق أن الملزم بسداد القيمة الايجارية بشأن قطعة الأرض رقم "5" كونها مستأجرة للقطعة وكان الثابت بالخطاب الصادر من سالفة الذكر المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المتهم أن القائم باستلام القيمة الايجارية هو وكيل المتهم الماثل، كما ثبت بتقرير الخبير أيضا أن الملزم بسداد القيمة الايجارية بشأن العقار رقم "5" هو المتهم الماثل بصفته المؤجر وفقا لعقد الايجار .

وهديا بما تقدم - فإن الثابت للمحكمة أن المتهم الماثل هو الملزم بسداد القيمة الايجارية الخاصة بقطعتي الأرض موضوع الإدعاء المباشر للمدعيين بالحق المدني، ولما كان المتهم لم يقدم للمحكمة ما يثبت سداده لنصيب المدعيين بالحق المدنى من تلك القيمة الإيجارية الأمر الذي تطمئن معه المحكمة الى ثبوت التهمة في حق المتهم، ومن ثم تقضى بإدانته.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"قولوا للى أكل الحرام يخاف".. حكم نهائى بحبس شخص 6 أشهر لاتهامه بعدم تسليم حصة ميراث لشقيقاته وحجب مستندات رسمية.. وتقرير مصلحة الخبراء يثبت الوقائع.. والاتهامات تتضمن عدم تسليم إيجار العقارات المورثة

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