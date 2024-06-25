أودعت وزارة الخارجية والمغتربين بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك رسالة موجهة من معالي الوزير عبدالله بوحبيب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن طلب لبنان تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية. وأكدت الرسالة على تقدير لبنان للدور الذي تضطلع به قوات حفظ السلام في الجنوب كما تمسكه بتطبيق القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) كاملاً.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية اللبنانية تقدمت بطلب للامم المتحدة لتجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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