"النشرة": إصابة شاب بحادث اصطدام بين دراجة و"جيب" في حارة صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن "سقوط جريح في حادث سير وقع على الطريق العام في حارة صيدا حيث اصطدمت دراجة يقودها الشاب م.خ من سكان المية ومية بجيب هوندا يقوده ع.س".

وبحسب المراسل، ادى الحادث إلى إصابة م.خ بكسر في الحوض وهو يعالج في مستشفى لبيب أبو ظهر. وقد حضر إلى المكان خبير حوادث السير هشام البوبو كما فتح محضر بالحادث في مخفر حارة صيدا.