قوات الأمن الداخلي في إقليم كردستان: توقيف 4 مهرّبين في إطار حادثة غرق قارب قبالة إيطاليا

أعلنت قوات الأمن الداخلي في إقليم كردستان العراق عن "توقيف أربعة مهرّبين متاجرين بالبشر لضلوعهم في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية ما أدّى إلى مقتل 36 شخصًا وفقدان العشرات".

وأعلنت قوات الأمن الداخلي، في بيان، "إلقاء القبض على أربعة متهمين وهم من كبار المهرّبين المتاجرين بالبشر" في إطار هذه القضية.

وأشارت إلى "المتهمين الأربعة بالأحرف الأولى من أسمائهم، لافتة إلى أنه يُشتبه في تورطهم بإرسال مواطني إقليم كوردستان المهرَّبين إلى السواحل الإيطالية، ما تسبب في غرق يختهم".

وأوقف الرجال الأربعة في محافظة السليمانية، حسبما قال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته.

وكان قد فُقد أكثر من 60 شخصًا بعد غرق قارب قبالة سواحل كالابريا في منتصف حزيران فيما أُنقذ 11 آخرون. وكان القارب الذي انطلق من تركيا، يقلّ غالبية من الأكراد أتوا من العراق وإيران بالإضافة إلى عائلات أفغانية.

وقضى ما لا يقلّ عن 36 شخصًا في حادث الغرق هذا، بحسب الحصيلة الأخيرة الصادرة عن السلطات الإيطالية فيما تتواصل عمليات البحث للعثور على المفقودين الذين كانوا على متن القارب.