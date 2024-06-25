الدفاع الروسية: موسكو تتبادل مع كييف 90 أسير حرب ضمن اتفاق بوساطة إماراتية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها "تبادلت 90 أسير حرب أوكراني مع 90 جنديا روسياً محتجزين في أوكرانيا، وذلك بعد اتفاق توسطت فيه دولة الإمارات".

ولفتت وزارة الدفاع، الى أنه "نتيجة لعملية التفاوض، أُعيد 90 جندياً روسياً كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر من أراض يسيطر عليها نظام كييف".

وأضافت "في المقابل، سُلّم 90 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرة إلى أن التبادل حصل ضمن "وساطة إنسانية" إماراتية.

وتعود عملية التبادل الأخيرة لأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى شهر شباط، حين تم تبادل مئة أسير من كلّ جانب.

وتتوسط الإمارات كذلك في إعادة أطفال أوكرانيين إلى بلادهم من روسيا.