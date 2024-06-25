باكستان تسعى لإجماع شعبي ضد المتشددين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أمس، إن الحكومة تسعى إلى الحصول على «إجماع» على مستوى البلاد، قبل قيام الجيش بشن عملية عسكرية جديدة ضد المتشددين، وهي خطوة جاءت بعد أن أبدت الصين مخاوفها في أعقاب شن هجمات ضد مشاريع في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء. ونقلت بلومبيرج عن آصف قوله في مؤتمر صحفي في إسلام أباد، إن حكومة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ستبحث تفاصيل العملية قبل عرض الخطة على برلمان البلاد.

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