ليبيا تعفي الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة

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وذكرت قناة «ليبيا بانوراما» في منشور على منصة إكس أوردته أمس، أن القرار نص على «استثناء مواطني دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1978».
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قررت في أكتوبر الماضي «منح أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا، من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات المعاش الأساسي»، إضافة إلى استمرار صرف المنحة الشهرية للطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الليبية.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، وعدته تجسيدا لعمق العلاقات التي تربط البلدين.
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