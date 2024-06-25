شكرا لقرائتكم خبر ليبيا تعفي الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرارا بإعفاء الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة في ليبيا.

وذكرت قناة «ليبيا بانوراما» في منشور على منصة إكس أوردته أمس، أن القرار نص على «استثناء مواطني دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1978».

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قررت في أكتوبر الماضي «منح أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا، من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات المعاش الأساسي»، إضافة إلى استمرار صرف المنحة الشهرية للطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الليبية.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، وعدته تجسيدا لعمق العلاقات التي تربط البلدين.