شكرا لقرائتكم خبر مواجهات السويداء تثير مخاوف الانزلاق للعنف بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واندلعت مواجهات بين مسلحين محليين ضد آخرين يتبعون جيش النظام السوري، تخللها إطلاق رصاص وقذائف من وباتجاه الأفرع الأمنية ومقار «حزب البعث».
وجاء اندلاعها في أعقاب اتجاه جيش النظام السوري لإقامة حاجز أمني على مدخل السويداء الشمالي، مما أثار غضب سكان وناشطين معارضين، وعناصر تشكيلات محلية مسلحة.
وأسفرت المواجهات عن إصابات بين الجانبين، وأحدثت خسائر مادية في ممتلكات المدنيين، وهدأت الاشتباكات، في ظل الحديث عن «هدنة موقتة» و»مفاوضات».
وأوضح مدير شبكة «السويداء 24»، ريان معروف، أنه توجد «مطالبات بضمانة الجانب الروسي لانسحاب الحاجز الأمني الذي ثبتته قوات الأسد عند دوار العنقود».
وتتضمن المطالب أيضا «عدم إنشاء أي حاجز جديد للسلطات الأمنية السورية داخل المحافظة، لانعدام الثقة بدور هذه الحواجز».
وأشار، نقلا عن مصدر من الفصائل المحلية المسلحة، قوله إن «الحل الذي ينزع فتيل الأزمة هو إعادة كل عناصر الحاجز الجديد إلى ثكناتهم».
وأضاف بأن «عدم التجاوب مع هذا المطلب، سيفتح الباب أمام تصعيد أكبر».
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات السويداء تثير مخاوف الانزلاق للعنف بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.