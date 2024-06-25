1300 حقيبة سعودية تخفف آلام السودانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خففت السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، آلام السودانيين النازحين في 3 ولايات بنحو 1300 حقيبة إيوائية لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهونها، على خلفية الحرب المستعرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقدم المركز 500 حقيبة إيوائية للأسر النازحة في محلية سنجة بولاية سنار، استفاد منها 3,075 فردا، فيما وزع 345 حقيبة في محلية المناقل بولاية الجزيرة، استفاد منها 1,984 فردا، و420 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجا والنازحة في محلية كوستي بولاية النيل الأبيض، استفاد منها 2,013 فردا.

وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة أن المبادرة تأتي في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.