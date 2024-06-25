الحكومة المصرية تتحرك لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحركت الحكومة المصرية لإنهاء أزمة انقطاعات الكهرباء التي شهدتها الأيام الماضية، مع ارتفاع الموجة الحارة في البلاد إلى أعلى معدلاتها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس أن الحكومة تعمل على إنهاء الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء في أقرب وقت ممكن.

وقال خلال اجتماع عقده لمناقشة حلول مشكلة

انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، إن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال.

وأضاف، بأنه كانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة، بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

ولفت مدبولي، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة لإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف، بأن الحكومة تسعى حاليا إلى وضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.

وشهد الاجتماع الذي حضره وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، والبترول والثروة المعدنية طارق الملا، ورئيسا الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، استعراض عدد من الإجراءات التي تم على الفور البدء في تنفيذها، بما يسهم في الحد من هذه المشكلة، وصولا إلى حلها بصورة كاملة.