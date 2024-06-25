اعتراض 973 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم اعتراض 973 مهاجرا وإعادتهم قبالة سواحل ليبيا الأسبوع الماضي.

وأكدت في بيان «من 16 إلى 22 يونيو الجاري تم اعتراض 973 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا»، وأوضحت أن من بين المهاجرين 44 امرأة و27 طفلا، مضيفة بأنه تم انتشال 12 جثة لمهاجرين قبالة الساحل الليبي.

وقالت المنظمة، إنه تم اعتراض ما مجموعه 8754 مهاجرا حتى الآن خلال هذا العام، بينما توفي 332 وفقد 528 آخرون قبالة الساحل الليبي.

وفي 2023، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم 17 ألفا و190 شخصا.