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اعتراض 973 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم اعتراض 973 مهاجرا وإعادتهم قبالة سواحل ليبيا الأسبوع الماضي.

وأكدت في بيان «من 16 إلى 22 يونيو الجاري تم اعتراض 973 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا»، وأوضحت أن من بين المهاجرين 44 امرأة و27 طفلا، مضيفة بأنه تم انتشال 12 جثة لمهاجرين قبالة الساحل الليبي.

وقالت المنظمة، إنه تم اعتراض ما مجموعه 8754 مهاجرا حتى الآن خلال هذا العام، بينما توفي 332 وفقد 528 آخرون قبالة الساحل الليبي.

وفي 2023، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم 17 ألفا و190 شخصا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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