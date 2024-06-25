شكرا لقرائتكم خبر اعتراض 973 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت في بيان «من 16 إلى 22 يونيو الجاري تم اعتراض 973 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا»، وأوضحت أن من بين المهاجرين 44 امرأة و27 طفلا، مضيفة بأنه تم انتشال 12 جثة لمهاجرين قبالة الساحل الليبي.
وقالت المنظمة، إنه تم اعتراض ما مجموعه 8754 مهاجرا حتى الآن خلال هذا العام، بينما توفي 332 وفقد 528 آخرون قبالة الساحل الليبي.
وفي 2023، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم 17 ألفا و190 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتراض 973 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.