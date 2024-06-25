إطلاق مبادئ عالمية لمكافحة الكراهية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش «إنه يجب على شركات التكنولوجيا تحمل المسؤولية وتخفيف الضرر الذي يلحق بالمجتمع، وذلك أثناء إطلاقه مجموعة من المبادئ العالمية لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت». وأكدت الأمم المتحدة أن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية وغيرها من المخاطر على النظام البيئي للمعلومات تؤجج الصراع وتهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقوض الصحة العامة والعمل المناخي.

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