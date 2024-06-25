شكرا لقرائتكم خبر 350 بالون قمامة من كوريا الشمالية لجارتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت كوريا الشمالية نحو 350 بالونا محملا بالقمامة نحو كوريا الجنوبية أمس، فيما يعد الحادث الخامس من نوعه منذ أواخر الشهر الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة القول إن نحو 100 بالون، معظمها يحمل بقايا ورق ومخلفات، سقطت في سول والجزء الشمالي من إقليم جيونجي، وأظهر تحليل البالونات التي هبطت أنها لا تحتوي على مواد سامة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه على استعداد لتشغيل مكبرات الصوت الدعائية في أي وقت، محذرا من أن شن مثل هذه الحرب النفسية سوف يعتمد على تصرفات كوريا الشمالية.