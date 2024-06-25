350 بالون قمامة من كوريا الشمالية لجارتها

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ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة القول إن نحو 100 بالون، معظمها يحمل بقايا ورق ومخلفات، سقطت في سول والجزء الشمالي من إقليم جيونجي، وأظهر تحليل البالونات التي هبطت أنها لا تحتوي على مواد سامة.
وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه على استعداد لتشغيل مكبرات الصوت الدعائية في أي وقت، محذرا من أن شن مثل هذه الحرب النفسية سوف يعتمد على تصرفات كوريا الشمالية.
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