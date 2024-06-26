حرائق الغابات تتضاعف خلال عشرين عاماً جراء الاحترار العالمي

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (أ ف ب)

أظهرت دراسة جديدة نشرت، أول أمس، أن عدد حرائق الغابات وحدتها، الأكثر تدميراً وتلويثاً، تضاعف في جميع أنحاء العالم خلال السنوات العشرين الماضية بسبب ارتفاع حرارة الأرض جراء النشاط البشري. وباستخدام بيانات الأقمار الاصطناعية درس الباحثون نحو ثلاثة آلاف حريق ذات «قوة إشعاعية» هائلة وكمية الطاقة المنبعثة من الإشعاع - بين عامي 2003 و2023، ووجدوا أن تواترها زاد بمعدل 2.2 مرة خلال هذه الفترة. وبالنظر إلى الحرائق العشرين الأكثر فتكاً كل عام، فإن قوتها الإشعاعية التراكمية زادت أيضاً بأكثر من الضعف، بوتيرة «يبدو أنها تتسارع» وفقاً لدراسة نشرت في مجلة «نايتشر ايكولوجي آند ايفولوشن». وقال كالوم كننغهام، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة تسمانيا الأسترالية «كنت أتوقع زيادة، لكن معدل الزيادة أثار قلقي، لم تعد آثار تغير المناخ شيئاً من المستقبل ونشهد اليوم دلائل على جو جاف ودافئ»، داعياً إلى إدارة وقائية أفضل للغابات.