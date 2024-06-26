السويداء.. يوسف الجربوع: أعداء سورية هم أعدائنا ولن تنكسر الدولة

ياسر رشاد - القاهرة - السويداء.. تدخلت مشيخة عقل برئاسة الشيخ يوسف الجربوع، وهي طائفة الموحدين الدروز، للتهدئة في السويداء، وقال الشيخ يوسف الجربوع، إن أعداء سورية هم أعدائنا ولن تنكسر الدولة .



وكانت شهدت السويداء توتراً مؤخرا وأكدت الطائفة، في اجتماع جمع المرجعيات الدينية والاجتماعية للتشاور حول آخر المستجدات، على أن محافظة السويداء جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، كما دعت للوقوف إلى جانب الجيش السوري في مهامه الكبرى للحفاظ على الوطن وسيادته.

واكد الشيخ يوسف الجربوع، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء، أن هناك اختلاف في الآراء بين شيوخ الطائفة في السويداء، بسبب الظروف الحالية، والاجتماع الذي عُقد في دار الطائفة يوم أمس كان بدعوة خاصة من قبلي، والشيوخ الآخرون لم يكونوا حاضرين.

واضاف، أن هناك أقاويل كثيرة حول تبعية الخارجين عن القانون، لكن لا أدلة لدي عن ارتباطهم مع قاعدة التنف أو الشيخ موفق طريف في الأراضي المحتلة، لكن البعض حمل صوراً له بالتظاهرات في المدينة.

وفي السطور التالية أبرز تصريحات الجربوع في اجتماعه بالسويداء:

سعينا لإيجاد حل وسط، بما يتعلق بالحاجز الجديد شمالي المدينة، ونحن مهتمون بألا تنكسر الدولة في أي قرار تتخذه، لأن هذا سينعكس على المجتمع.

خلال سنوات الأزمة، ازداد اقتناء المواطنين للسلاح في السويداء ، للدفاع عن أنفسهم، لكن البعض استغل هذا الأمر، كغطاء لتنفيذ عمليات قتل وخطف وسرقة.

السويداء تعيش حالة فوضى منذ سنوات، من سرقات وخطف وقتل وتشكيل مجموعات مسلحة وعصابات، وهذه الفوضى انعكست على أبناء المحافظة بشكل سلبي.

أعداء سورية هم أعداء السويداء، ويجب أن نقف جميعاً مع الدولة وأجهزتها، لحفظ الأمن والأمان.



أحداث السويداء

وشهدت السويداء، جنوب سوريا، دوي انفجارات ورشقات نارية ليلاً في محيط مقر فرع حزب البعث ومقار أمنية في المحافظة،

وتجمع العشرات من أبناء السويداء في ساحة الكرامة وسط المدينة، مطالبين بالحرية، وإسقاط النظام، والانتقال السياسي للسلطة، وتطبيق القرار الأممي «2254»،

ووقعت اشتباكات مسلّحة يوم الأحد بين فصائل في المدينة وقوات النظام، على خلفية نصب الأخير حاجزاً أمنياً عند «دوار العنقود» القريب من المدخل الشمالي لمدينة السويداء؛ مما أدى إلى وقوع إصابات من الطرفين، إضافة إلى أضرار مادية طالت ممتلكات المدنيين، وفق ما ذكرت مواقع محلية.