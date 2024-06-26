فيديو| اندلاع حريق بالقرب من قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الثلاثاء، باندلاع حريق بالقرب من قاعدة "أوفريت" العسكرية الإسرائيلية في منطقة هار هتسوفيم بالقدس.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن الحريق وقع بالقرب من القاعدة العسكرية والجامعة العبرية في جبل المشارف بالقدس، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال تحقق في احتمال تعمد إشعال حريق باستخدام زجاجة مولوتوف.



وأوضحت القناة العبرية، ان 12 فرقة إطفاء تعمل على إخماد النيران، لتجنب وقوع أضرار في القاعدة العسكرية والمرافق القريبة.

وذكرت أن الحريق سبب أضرارا بحاوية داخل الجامعة العبرية، فيما لم يتم الإعلان عن ضحايا.