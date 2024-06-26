شكرا لقرائتكم خبر عن النائب زكى عباس: حرب غزة والتغيرات المناخية أهم أسباب انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن انقطاع التيار الكهربائي والأزمة المتكررة، التي عاني منها المواطنين، تعود لأسباب عديدة لعل أهمها التغيرات المناخية التي ألقت بظلالها على كافة دول العالم دون استثناء، لافتًا إلى أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، لتصل إلى معدلات استثنائية وغير طبيعية، أدى إلى زيادة الاستهلاك بشكل كبير، الأمر الذي دفع الدولة لتبني خطة لتخفيف الأحمال.

وأكد عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه بجانب التغيرات المناخية الراهنة فإن اندلاع الحرب في غزة تسبب فى توقف إمدادات الغاز الواردة من الخارج، مما أثر بشكل كبير على استمرار الأزمة خاصة مع قدوم فصل الصيف، وزيادة معدلات الاستهلاك، مؤكدا أن الظروف الخارجية أثرت على نحو كبير في تلك الأزمة التي تسعى الدولة إلى احتوائها وفق خطة محددة.

وأوضح "عباس" أن للمجتمع المدني دور بتوعية المواطنين بأسباب انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة، والتعريف بجهود الدولة في هذا الملف.