بقيمة 3 ملايين جنيه..ضبط أدوية وأنسولين وألبان ملقاة على الأرض في أسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع التفتيش الصيدلي، من ضبط إحدى الشركات التي استخدمت أرضًا فضاءً لعرض الأدوية في الشارع وتوزيعها على العملاء.

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه في إطار حملة مكبرة بالاشتراك مع هيئة سلامة الدواء بأسيوط بقيادة الدكتور أحمد مرعي وتم الانتقال إلى موقع الضبط. هناك، تبيّن وجود كميات من الأدوية والألبان والأنسولين ملقاة على الأرض في درجات حرارة مرتفعة، مما يعرضها للتلف ويجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم مصادرة هذه الأدوية، وقدرت قيمتها بحوالي ٣ ملايين جنيه. تم تحرير محضر بالإجراءات اللازمة، وسيتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.