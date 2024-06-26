انخفاض الحرارة والعظمى بدبي 42 .. تفاصيل طقس الإمارات اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأربعاء موضحًا أن يكون صحوًا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل.

طقس رطب

وأضاف المركز، في نشرته اليومية، الطقس رطبا ليلاً وحتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة.

الموج خفيف في الخليج العربي

وذكر، الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:39 والثاني عند الساعة 03:30 والجزر الأول عند الساعة 10:36 والثاني عند الساعة 21:16.

وتابع، بحر عمان سيكون خفيف الموج أيضا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والثاني عند الساعة 00:42 والجزر الأول عند الساعة 19:20 والثاني عند الساعة 07:04



وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:



أبوظبي 44 31 75 20

دبي 42 30 75 35

الشارقة 42 30 80 35

عجمان 43 30 70 20

أم القيوين 43 29 70 25

رأس الخيمة 44 28 70 30

الفجيرة 39 32 90 35

العـين 48 31 30 15

ليوا 48 28 35 15

الرويس 43 27 40 15

السلع 45 28 45 15

دلـمـا 39 29 65 20

طنب الكبرى 40 31 90 30

طنب الصغرى 40 31 90 30

أبو موسى 40 31 90 30