المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة:روسيا تدعم مطلب سوريا بسحب القوات غير الشرعية

ياسر رشاد - القاهرة - قال مندوب موسكو الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا تدعم مطلب سوريا بضرورة سحب جميع القوات الموجودة بشكل غير قانوني في البلاد.

الوضع مضطرب للغاية



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال نيبينزيا:"لا يزال الوضع في المنطقة مضطربًا للغاية وسط الأنشطة العسكرية المستمرة في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمخاطر الكبيرة لتورط الدول المجاورة، وفي هذه الأثناء، تتزايد أسباب القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا".

مندوب موسكو الدائم لدى الأمم المتحدة



وأشار مندوب موسكو الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، إلى أن "الأحداث تتعلق في المقام الأول بالأعمال التدميرية التي تقوم بها إسرائيل، والتي تواصل تنفيذ ضربات عشوائية على منشآت البنية التحتية السورية، وكذلك بالاشتباكات المتقطعة بين الجماعات المسلحة بسوريا والقوات الأمريكية".

وأضاف:"لا يزال مستوى التوتر مرتفعًا أيضًا في المناطق التي لا تسيطر عليها دمشق حيث توجد بؤر للإرهاب في إدلب وما وراء نهر الفرات وفي المناطق التي تنفذ فيها تركيا عمليات، ومع ذلك، فإننا ندعم المطلب المشروع للسلطات السورية".

وأكد أنه يجب سحب جميع القوات الموجودة بشكل غير قانوني في سوريا.

وأوضح نيبينزيا، أن روسيا تعتقد أنه لا يمكن تحقيق وحدة مستدامة في الجمهورية العربية السورية إلا من خلال وضع حد للوجود العسكري الأجنبي وانتهاكات سيادة البلاد وسلامة أراضيها، وكذلك عن طريق إنهاء الضربات المنتظمة التي تشنها القوات الجوية الإسرائيلية.