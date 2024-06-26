اندلاع حريق هائل في قاعدة عسكرية بالقدس

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، عن اندلاع حريق كبير في الساعات الماضية بالقرب من القاعدة العسكرية «عوفريت» وامتد حتى الجامعة العبرية في مدينة القدس المحتلة، واستمر لمدة 3 ساعات كاملة، حاولت خلالها 25 فرقة إطفاء السيطرة على الحريق دون نتيجة تذكر.



بحسب الصحيفة العبرية، الحريق الضخم نتج عن إلقاء رجال المقاومة الفلسطينية زجاجات مولوتوف على القاعدة العسكرية، وبسبب الطقس الحار انتشرت النيران بسرعة كبيرة حتى وصلت إلى الجامعة العبرية، وعملت نحو 25 فرقة إطفاء على إخماد الحريق.



الطقس الحار والرياح السبب



وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ أن الحريق اندلع حوالي الساعة 9:50 مساء أمس الثلاثاء في المنحدرات الجنوبية لقرية العيسوية، نتيجة إلقاء زجاجات مولوتوف، وبسبب الطقس الحار والرياح انتشرت النيران بشكل مزدوج، إلى الشرق والغرب، أحدها باتجاه القاعدة العسكرية، والآخر باتجاه مستشفى هداسا في جبل المشارف.

وأضافت الإدارة، أنه تم إرسال العديد من فرق الإطفاء من جميع محطات منطقة القدس إلى مكان الحادث، وانضمت إليها لاحقًا فرق إطفاء من المنطقة الوسطى.

ويحاول رجال الإطفاء، بمساعدة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة، مكافحة النيران ويشكلون خط دفاع داخل القاعدة وحولها، بالإضافة إلى دائرة دفاع في محيط مستشفى هداسا العسكرية، لمنع وصول النيران للمستشفى والقاعدة.

وذكرت إدارة الإطفاء، أن فرق الإطفاء ستبقى في المنطقة خلال ساعات الليل والصباح حتى السيطرة التامة على الحريق ومنع تجدده مرة اخرى