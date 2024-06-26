بعد اندلاع حريق.. مقتل عمّال بمصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وثّقت كاميرا مراقبة بأحد مصانع بطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية، اللحظات الأولى لاندلاع حريق بالمصنع ناتج عن انفجار بعض البطاريات غير المستقرة في بؤرة تتوسط منطقة نشاط العمال.

وأظهر الفيديو، محاولات بائسة من العامل لإخماد الحريق وسط تصاعد سحابة كثيفة من الدخان، عبر إبعاد الوحدات المشتعلة من البطاريات.

غير أن ارتفاع درجات الحرارة السريع، أدى إلى سلسلة من الانفجارات المتلاحقة في باقي البطاريات واشتداد النيران التي امتدت إلى أجزاء في المصنع، ما أسفر عن مقتل عدد من العاملين.