زيلينسكي يوقّع خلال قمة الاتحاد الأوروبي الخميس اتفاقا أمنياً

يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس قمّة الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث سيوقّع اتفاقا بشأن "التزامات أمنية" للاتحاد الأوروبي تجاه كييف، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء.

وأوضح قصر الإليزيه أن زيلينسكي "سيحضر افتتاح اجتماعات المجلس الأوروبي لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا وخصوصا مسألة الالتزامات الأمنية".

وذكّرت الرئاسة الفرنسية بأنّ للاتحاد الأوروبي "التزامات أمنية" بمساعدة كييف في مواجهة روسيا، فضلاً عن اتفاقات ثنائية موقّعة بين أوكرانيا ودول أعضاء عدة، بينها فرنسا.

وبحسب مسؤولين أوروبيين، فقد صادقت الدول الأعضاء في التكتل على اتفاق بشأن هذه الضمانات الأمنية التي من المقرر توقيع اتفاق بشأنها الخميس.