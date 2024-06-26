وزيرا الدفاع الروسي والأميركي بحثا هاتفياً الملف الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ وزيري الدفاع الروسي أندري بيلوسوف والأميركي لويد أوستن بحثا خلال مكالمة هاتفية الوضع في أوكرانيا.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّ "الوزيرين تبادلا وجهات نظرهما بشأن الوضع المتعلق بأوكرانيا"، مشيرة إلى أنّ بيلوسوف "أشار إلى خطر حدوث مزيد من التصعيد للوضع بسبب تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة أميركية".

وأضافت أنّ هذا الاتصال جاء بمبادرة من الولايات المتّحدة.

وهذه أول مكالمة هاتفية بين الرجلين منذ تعيين بيلوسوف وزيراً للدفاع في 12 أيار.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّ أوستن "شدّد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال في سياق الحرب التي تخوضها روسيا ضدّ أوكرانيا".