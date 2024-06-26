موسم الكشك "كورن فلكس الصعيد".. ما مكوناته وطرق تحضيره؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

بدأ خلال الأيام الماضية موسم صناعة الكشك والذ يلقبه البعض بـ"كورن فلكس الصعيد"، كونه يتكون من القمح والملح والكمون والحامض (أحد مشتقات اللبن) إذ يحرص أهالي محافظات الصعيد على صناعته خلال فترات الصيف كونه وجبة خفيفة يفضل الكثير تناولها في فترات ارتفاع درجات الحرارة.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الكشك وطريقة صناعته وتناوله وفقا لما قاله محمد عبدالقادر، أحد بائعي الكشك بمحافظة أسيوط والبالغ من العمر 52 عاما حيث أوضح أن صناعته تستغرق ما يقرب من 15 يوما.

وأوضح عبدالقادر أن موسم الكشك يأتي بعد موسم حصاد القمح مباشرة حيث تكون أولى خطواته غسل حبوب القمح جيدا ثم وضعها في إناء على النار مصحوبة بكميات غزيرة من المياه "بهدف سلقها نصف سلقة تمهيدا لتنشيفها ثم نشرها تحت أشعة الشمس لمدة أسبوع ثم الإقدام على دشها بالمطحن الغلال".

وأضاف: "بعد انتهاء عملية الدش المتعلقة بحبوب الغلال يتم دمجها مع قطع الحامض المكون من اللبن والملح والكمون ثم نشره تحت أشعة الشمس لمدة أسبوع ليصبح بعدها قابل للطعام بعد نقع قطعة في المياه البارد وإضافة له كميات السكر حسب الرغبة مشيرا إلى أنه يمكن تخزينه لفترات زمنية طويلة تصل لـ6 أشهر".

وأشار عبدالقادر إلى أن سعر الكيلو منه خلال موسم 2024 يتراوح ما بين 40:30 جنيها حسب الجودة أي بزيادة 5 جنيهات عن أسعار العام الماضي.

ويشار إلى أن موسم الكشك يبدأ بمحافظات الصعيد خلال الفترة ما بين نهاية مايو وحتى منتصف سبتمبر أي فترات الصيف وارتفاع درجات الحرارة .