شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة فى الضرائب الجمركية بموازنة 24/25 تصل لـ 99.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تشهد تقديرات الضرائب الجمركية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 المزمع أن يبدأ في الأول من شهر يوليو، زيادة بنسبة 70.5% عن العام المالي السابق، حيث يقدر بنحو 99 مليارا و245 مليون جنيه ( 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 58 مليارا و215 مليون جنيه العام 23/24.

وتأتي الضرائب الجمركية، كأحد مكونات الإيرادات الضريبية، والتي تقدر بنحو 2 تريليون و21 مليارا و991 مليون جنيه ( 11.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو تريليون و529 مليارا و991 مليون جنيه ( 12.8%من الناتج المحلي الإجمالي) بموازنة السنة المالية السابقة بنسبة زيادة قدرها 32%.

ويوضح البيان المالي عن السنة المالية الجديدة المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.، أسباب زيادة الإيرادات الضريبية الذي يعود إلى تنفيذ وزارة المالية خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادى وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية عن طريق زيادة معدلات الحصر الضريبي وإدخال الاقتصاد الغير رسمى إلى الاقتصاد الرسمى وايضًا حجم التجارة الإلكترونية والتى تزداد بمعدلات مطردة ومحاربة التهرب الضريبي هذا بالإضافة إلى الاستمرار فى ميكنة الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.

جدير بالذكر أن الإيرادات العامة قدرت بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بنحو 2 تريليون و625 مليارا و168 مليون جنيه ( 15.4 من الناتج المحلى الإجمالي) مقارنة بنحو 2 تريليون و142 مليارا و110 ملايين جنيه بموازنة السنة المالية الجارية 23/24 (18.1% من الناتج المحلي)، حسبما يوضح البيان المالى.