شكرا لقرائتكم خبر عن تعميق مفهوم التطوع بالعمل الأهلى.. أبرز أهداف التحالف الوطنى فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

تضمن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي رقم 171 لسنة 2023، عددا من الأهداف للتحالف بداية من تعميق مفهوم التطوع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية.



وفيما يلى نستعرض الأهداف وفقا لما هو منصوص عليه في القانون.

ويهدف التحالف إلى:



تعميق مفهوم التطوع فـي الـعـمـل الأهلي وتنمية المجتمع.



تعبئـة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنية عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.



العمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع.



وذلـك كلـه مـن خـلال النفاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.



الجدير بالذكر أن القانون أقر القانون 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء و صدور لائحته التنفيذية.



وتتمثل في، اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية، المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له، عائد استثمار أمواله، ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات، وأي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.